Ufficiale Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali: sorpresa in porta per Chivu, Sarri si affida a Krstovic

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Atalanta e Inter si affrontano alla New Balance Arena di Bergamo in una sfida importante per la classifica di Serie A. La formazione di Cristian Chivu, scivolata al terzo posto dopo il sorpasso della Roma, cerca una vittoria per restare nelle posizioni di vertice. Situazione più complicata per la squadra di Maurizio Sarri, attualmente dodicesima e reduce da un periodo difficile, con un solo successo nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. La Dea vuole invertire la rotta dopo il pesante 3-0 subito contro il Parma e i pareggi con Frosinone e Fiorentina.

Atalanta-Inter, le scelte di Sarri e Chivu: le formazioni ufficiali

L'Inter arriva a Bergamo forte di quattro vittorie nelle ultime cinque gare, tra cui il 3-0 al Feyenoord in Champions League e il 2-0 al Como, con l'unica sconfitta arrivata nel derby contro il Milan. Sarri si affida al 4-2-3-1, con Krstovic riferimento offensivo sostenuto da Elmas, De Ketelaere e Zalewski. Chivu risponde con il 3-5-2 e sceglie la coppia d'attacco composta da Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram. In porta spazio a Josep Martinez, mentre sulle fasce agiranno Spence e Dimarco.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Sarri.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu.