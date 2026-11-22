Serie A, la classifica del Napoli piange: vincono tutte le rivali e resta il -9 dal 4º posto

Serie A, Napoli ottavo con 18 punti: Milan quarto a +9, Juventus e Como davanti. La zona Champions resta lontana.

La vittoria contro il Torino non basta al Napoli per accorciare le distanze dalla zona Champions League. I risultati della dodicesima giornata complicano ulteriormente la rincorsa della squadra di Massimiliano Allegri, ferma all'ottavo posto con 18 punti. Il Milan travolge il Frosinone per 5-1 e sale a quota 27, mantenendo nove lunghezze di vantaggio sugli azzurri. Davanti continuano a correre anche Juventus e Como, rispettivamente a 21 e 26 punti, mentre la Roma occupa il secondo posto con 30 punti, alle spalle della Lazio capolista a quota 32.

Classifica Serie A, Napoli ottavo: Bologna a pari punti, Inter e Atalanta con una gara in meno

Il Napoli deve guardarsi anche dalle squadre immediatamente alle sue spalle, con il Bologna a quota 18 e il Genoa a 16 punti. La formazione azzurra paga un avvio di stagione caratterizzato da cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, con 19 gol realizzati e 14 subiti. Il distacco dal quarto posto resta di nove punti, mentre il Como quinto è avanti di otto lunghezze. Inter e Atalanta, rispettivamente a 28 e 14 punti, devono ancora completare la dodicesima giornata: la classifica potrebbe quindi subire ulteriori cambiamenti. Per Allegri diventa fondamentale trovare continuità per non perdere altro terreno nella corsa alla qualificazione europea.

La classifica di Serie A aggiornata:

Lazio 32

Roma 30

Inter 28*

Milan 27

Como 26

Juventus 21

Frosinone 20

Napoli 18

Bologna 18

Genoa 16

Cagliari 16

Atalanta 14*

Torino 14

Lecce 10

Fiorentina 9*

Parma 8

Sassuolo 8

Monza 7*

Udinese 6

Venezia 6

* una partita in meno