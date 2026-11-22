Serie A, la classifica del Napoli piange: vincono tutte le rivali e resta il -9 dal 4º posto
La vittoria contro il Torino non basta al Napoli per accorciare le distanze dalla zona Champions League. I risultati della dodicesima giornata complicano ulteriormente la rincorsa della squadra di Massimiliano Allegri, ferma all'ottavo posto con 18 punti. Il Milan travolge il Frosinone per 5-1 e sale a quota 27, mantenendo nove lunghezze di vantaggio sugli azzurri. Davanti continuano a correre anche Juventus e Como, rispettivamente a 21 e 26 punti, mentre la Roma occupa il secondo posto con 30 punti, alle spalle della Lazio capolista a quota 32.
Classifica Serie A, Napoli ottavo: Bologna a pari punti, Inter e Atalanta con una gara in meno
Il Napoli deve guardarsi anche dalle squadre immediatamente alle sue spalle, con il Bologna a quota 18 e il Genoa a 16 punti. La formazione azzurra paga un avvio di stagione caratterizzato da cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, con 19 gol realizzati e 14 subiti. Il distacco dal quarto posto resta di nove punti, mentre il Como quinto è avanti di otto lunghezze. Inter e Atalanta, rispettivamente a 28 e 14 punti, devono ancora completare la dodicesima giornata: la classifica potrebbe quindi subire ulteriori cambiamenti. Per Allegri diventa fondamentale trovare continuità per non perdere altro terreno nella corsa alla qualificazione europea.
La classifica di Serie A aggiornata:
Lazio 32
Roma 30
Inter 28*
Milan 27
Como 26
Juventus 21
Frosinone 20
Napoli 18
Bologna 18
Genoa 16
Cagliari 16
Atalanta 14*
Torino 14
Lecce 10
Fiorentina 9*
Parma 8
Sassuolo 8
Monza 7*
Udinese 6
Venezia 6
* una partita in meno
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