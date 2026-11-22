Tuttonapoli Disastro Sassuolo, che occasione per il Napoli: peggior difesa e 0 punti nelle ultime 6

Sassuolo in crisi: sei sconfitte di fila e 31 gol subiti. D'Aversa cerca soluzioni, il Napoli può sfruttare il momento negativo.

Il Sassuolo sprofonda in classifica e si conferma una delle squadre più in difficoltà della Serie A, con sei sconfitte consecutive e ben 31 reti incassate, peggior dato del campionato. Il recente arrivo di Roberto D'Aversa non ha ancora prodotto la svolta sperata, ma le responsabilità non possono ricadere esclusivamente sul nuovo allenatore. I neroverdi continuano a mostrare gravi fragilità difensive e una preoccupante mancanza di incisività dei giocatori più rappresentativi. La formazione emiliana occupa il diciassettesimo posto, in attesa del risultato del Monza, e rischia di essere risucchiata ulteriormente nella lotta salvezza.

Sassuolo, attacco in difficoltà e veterani sotto accusa: D'Aversa cerca la svolta

Nemmeno il tridente composto da Berardi, Esposito e Laurienté riesce a trascinare il Sassuolo: appena sei gol complessivi, gli stessi realizzati da Osmajic da solo. Deludente anche l'impatto di Bowie, fermo a una rete, mentre a centrocampo Matic e Thorstvedt non stanno garantendo il contributo atteso. Il norvegese aveva chiesto la cessione durante l'estate, mentre il serbo sembra risentire dell'età. D'Aversa dovrà intervenire soprattutto sugli errori individuali e sulla tenuta mentale della squadra, chiamata a evitare una nuova retrocessione dopo quella di tre stagioni fa. Una situazione che potrebbe rappresentare un'occasione importante per il Napoli, chiamato a sfruttare le difficoltà degli avversari.