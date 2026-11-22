Vola anche il Milan di Amorim: goleada al Frosinone e torna a +9 sul Napoli

Milan-Frosinone 5-1, goleada rossonera a San Siro: a segno Ramos, Jashari, Cissé e Pulisic. Amorim conquista tre punti.

Il Milan di Ruben Amorim travolge il Frosinone per 5-1 a San Siro, conquistando una vittoria importante nella corsa alle prime posizioni della classifica. I ciociari partono con grande aggressività e colpiscono subito una traversa con Masini, ma i rossoneri resistono al pressing e sbloccano il risultato grazie a uno sfortunato autogol di Calvani. Gonçalo Ramos firma il raddoppio al termine di una ripartenza, con Rabiot protagonista nella costruzione delle prime due reti. Prima dell'intervallo è Masini ad accorciare le distanze, riportando il Frosinone in partita sul 2-1.

Milan-Frosinone, Jashari firma il tris: Cissé e Pulisic completano la goleada

Nella ripresa il Milan prende definitivamente il controllo della gara, sfruttando gli spazi concessi dalla formazione di Massimiliano Alvini. Dopo un'occasione per Moreira, Jashari realizza il 3-1 con una conclusione sotto la traversa, mentre il Frosinone continua a cercare il gol senza riuscire a concretizzare. I rossoneri colpiscono ancora con Cissé, entrato dalla panchina e a segno dopo una verifica del VAR, prima del definitivo 5-1 firmato da Pulisic, favorito da un grave errore difensivo degli ospiti. Nel finale Moreira sfiora anche la sesta rete, completando una prestazione di grande efficacia offensiva per la squadra di Amorim.