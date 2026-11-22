Inter, Calhanoglu come Vergara: cambio forzato per un problema muscolare

Inter, Calhanoglu si ferma contro l'Atalanta per un problema al flessore destro. Chivu costretto al cambio con Sucic.

Brutte notizie per Cristian Chivu durante la sfida tra Atalanta e Inter: Hakan Calhanoglu è stato costretto a lasciare il campo per un problema muscolare alla coscia destra. Il centrocampista turco ha accusato un fastidio al flessore durante l'azione offensiva precedente al calcio d'angolo che ha portato al raddoppio nerazzurro, firmato da Francesco Pio Esposito. Nonostante il doppio vantaggio, il tecnico interista ha dovuto fare i conti con un cambio forzato, perdendo uno dei principali riferimenti della squadra in mezzo al campo.

Infortunio Calhanoglu, entra Sucic: le condizioni del centrocampista dell'Inter

Dopo aver avvertito il problema fisico, Calhanoglu ha lasciato il terreno di gioco facendo spazio a Petar Sucic. Un episodio che ricorda quanto accaduto ad Antonio Vergara durante Napoli-Torino, quando il calciatore azzurro era stato costretto a uscire dopo appena 13 minuti. Restano da valutare le condizioni del turco, che dovrà essere sottoposto agli accertamenti necessari per chiarire l'entità del fastidio muscolare e gli eventuali tempi di recupero. Un'altra situazione da monitorare per Chivu in vista dei prossimi impegni dell'Inter.