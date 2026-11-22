Ufficiale Milan-Frosinone, le formazioni ufficiali: sorpresa Amorim in difesa, Alvini rivoluziona l'attacco

Milan-Frosinone, formazioni ufficiali: Amorim lascia fuori Pavlovic, Alvini cambia modulo e punta su Ghedjemis e Kvernadze.

Il Milan ospita il Frosinone a San Siro alle ore 18.00 in una sfida d'alta classifica, con i rossoneri chiamati a vincere per scavalcare nuovamente il Como. La formazione di Ruben Amorim, quinta con 24 punti, affronta i ciociari, intenzionati a rispondere alla Juventus nella corsa alle posizioni di vertice. L'incontro sarà diretto da Luca Pairetto della sezione di Nichelino, mentre i due allenatori hanno ufficializzato le rispettive scelte per una partita importante per entrambe le squadre.

Milan-Frosinone, le scelte di Amorim e Alvini: Pavlovic in panchina, attacco leggero per i ciociari

Amorim sorprende nel reparto arretrato, lasciando Pavlovic in panchina e affidandosi alla coppia centrale De Winter-Diawara, con Bartesaghi sulla sinistra. In attacco Moreira e Pulisic affiancheranno Gonzalo Ramos, mentre Modric guiderà il centrocampo insieme a Musah e Rabiot. Alvini cambia invece sistema di gioco: senza Raimondo, il tecnico rinuncia anche a Birligea e sceglie il 3-4-1-2, con Schmid alle spalle della coppia offensiva composta da Ghedjemis e Kvernadze.

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. All. Amorim.

FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Cittadini, Monterisi, Calvani; Oyono, Masini, Calò, Tchato; Schmid; Ghedjemis, Kvernadze. All. Alvini.