Serie A, classifica: l’Inter frena a Bergamo, le romane scappano: vetta a -3
Serie A, l'Inter pareggia 4-4 con l'Atalanta e scivola a -3 dalla Lazio. Roma seconda, Dea ancora dodicesima.
La classifica di Serie A aggiornata:
Lazio 32
Roma 30
Inter 29
Milan 27
Como 26
Juventus 21
Frosinone 20
Napoli 18
Bologna 18
Genoa 16
Cagliari 16
Atalanta 15
Torino 14
Lecce 10
Fiorentina 9*
Parma 8
Sassuolo 8
Monza 7*
Udinese 6
Venezia 6
* una partita in meno
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Serie A
Copertina Da 0 a 10: le dichiarazioni shock di Allegri, la 'zeppata' di McTominay ad ADL, il reel di Lang e il caso De Bruyne di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
24 nov 2026 21:00
UEFA Champions League 2026-2027
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Manchester City
|Napoli
In primo piano
Da 0 a 10: le dichiarazioni shock di Allegri, la 'zeppata' di McTominay ad ADL, il reel di Lang e il caso De Bruyne
Fabio TarantinoPodcastCentro Sportivo, Sindaco Qualiano svela tutto: "13+5 ettari, 10 campi, nuova sede e centro medico..."
Pierpaolo MatroneUfficialeAltro infortunio in casa Napoli: c’è frattura per Meret! Il bollettino medico
Antonio NotoTuttonapoliManna blindato fino al 2032! Accordo già firmato con ADL: la conferma arriva dal bilancio
Davide BarattoTuttonapoliAllegri ritroverà quattro calciatori: come potrebbe schierarsi il Napoli dopo la sosta
Pierpaolo MatroneBilancio Napoli 2025-26: utile di 2mln grazie a boom sponsor, Osimhen e contenzioso IMG
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com