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Genoa, recuperato Meichtry per il Napoli. Un rossoblù in forte dubbio: il report del club

Genoa, recuperato Meichtry per il Napoli. Un rossoblù in forte dubbio: il report del clubTuttoNapoli.net
Oggi alle 18:50Serie A
di Antonio Noto
Genoa al lavoro verso il Napoli: Meichtry torna in gruppo, Havel resta in dubbio.

Il Genoa intensifica la preparazione in vista dell'esordio nella Serie A 2026/27, che vedrà i rossoblù affrontare sabato il Napoli. Stamane la squadra rossoblù ha svolto una seduta agli ordini di Daniele De Rossi, che presenterà la gara nella conferenza di domani alle 12:45, a seguito dell’allenamento mattutino. Di seguito il report ufficiale del club.

Genoa-Napoli, Meichtry torna in gruppo: Havel ancora a parte

"Dall’infermeria novità importanti su Ethan Meichtry, tornato a lavorare in gruppo questa mattina. Ancora lavoro a parte per Havel che continua il suo iter riabilitativo, in forte dubbio per la partita di sabato. De Rossi e il suo staff potranno contare sul rientro a pieno regime dei titolarissimi, chissà che non possa esserci spazio per il nuovo arrivato Sow". 