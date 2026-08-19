Ufficiale
Genoa, recuperato Meichtry per il Napoli. Un rossoblù in forte dubbio: il report del club
TuttoNapoli.net
Genoa al lavoro verso il Napoli: Meichtry torna in gruppo, Havel resta in dubbio.
Il Genoa intensifica la preparazione in vista dell'esordio nella Serie A 2026/27, che vedrà i rossoblù affrontare sabato il Napoli. Stamane la squadra rossoblù ha svolto una seduta agli ordini di Daniele De Rossi, che presenterà la gara nella conferenza di domani alle 12:45, a seguito dell’allenamento mattutino. Di seguito il report ufficiale del club.
Genoa-Napoli, Meichtry torna in gruppo: Havel ancora a parte
"Dall’infermeria novità importanti su Ethan Meichtry, tornato a lavorare in gruppo questa mattina. Ancora lavoro a parte per Havel che continua il suo iter riabilitativo, in forte dubbio per la partita di sabato. De Rossi e il suo staff potranno contare sul rientro a pieno regime dei titolarissimi, chissà che non possa esserci spazio per il nuovo arrivato Sow".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Serie A
Copertina Favasuli: "Napoli, che sogno! Sarebbe pazzesco fare come Di Lorenzo. Su Allegri..." di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliRetroscena Badiashile, perché il Napoli ha preferito far lievitare la cifra del riscatto
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliLista Serie A, il Napoli è strapieno: Badiashile per Buongiorno, Mazzocchi fuori per Lang?
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliNapoli-Aris Salonicco, le probabili formazioni: Allegri prova l'11 anti-Genoa
Redazione Tutto Napoli.netLiveDiretta Napoli-Celta Vigo 1-1 (Di Lorenzo 11', Jutgla 65'): un pasticcio Meret-De Bruyne nega la vittoria agli azzurri
Redazione Tutto Napoli.netClamoroso rumors dal Brasile: "Il Napoli vuole Gabriel Jesus, le cifre dell'affare"
Fabio TarantinoLiveDiretta Napoli-Osasuna 2-1, (Politano 27', Lucca 53', Budimir 69' rig.) un gol per tempo per prima vittoria al Patini
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com