Ufficiale Genoa, un recupero e due assenti col Napoli: gli annunci di De Rossi in conferenza

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Diversi dubbi di formazione per il Genoa di Daniele De Rossi che si avvicina alla gara di sabato sera contro il Napoli. Il tecnico rossoblù ne ha parlato quest'oggi in conferenza stampa facendo il punto della situazione.

Havel come sta? Meichtry invece è tornato in gruppo.

"Havel non si è fatto male seriamente, sarà con noi la settimana prossima. Meichtry stava bene, ieri abbiamo fatto poco, abbiamo alleggerito i carichi mentre oggi al primo fulmine siamo scappati. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare a livello tattico con i video e in campo abbiamo fatto la fase non possesso. Meichtry verrà in panchina, sta abbastanza bene, non abbassa mai il livello ed è pronto a darci una mano a gara in corso. Havel non sarà delle partita, ci sarà Zulevic".

Che ruolo può acquisire Meichtry?

"E’ un trequartista, una mezzapunta. Contro il Leicester ha fatto bene in attesa che acquisisca un po’ di dimestichezza nel possesso palla. Può diventare una mezzala a tutti gli effetti. Per me è quello il ruolo dove lo possiamo inquadrare, un box to box che può anche sfilarsi sull’esterno".

Come sta Sow?

"Ha iniziato da poco il suo processo di preparazione al campionato. Ci ho parlato oggi, è un giocatore ricettivo ma è in una fase iniziale di preparazione al campionato. Valuteremo in questi giorni come si sentirà".