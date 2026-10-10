Genoa, prima vittoria in campionato: Osmajic e Messias stendono la Fiorentina 2-1

Il Genoa conquista il primo successo della sua Serie A battendo 2-1 la Fiorentina. Decidono Osmajic e Messias, inutile nella ripresa l'autorete di Vasquez.

Prima gioia stagionale per il Genoa di Daniele De Rossi, che al Ferraris supera 2-1 la Fiorentina e aggancia proprio i viola in classifica. I rossoblù indirizzano subito la partita: El Shaarawy impegna De Gea dalla distanza, sulla respinta nasce l'azione che permette a Osmajic di sbloccare il risultato. Poco dopo arriva anche il raddoppio, con Osmajic questa volta in versione assistman per Messias. La squadra di Paolo Vanoli prova a reagire e trova anche la rete con Gnonto, annullata però per la posizione irregolare di Beto. Prima dell'intervallo Bijlow è decisivo su Mastantuono.

Vasquez riapre la gara, Ndour si ferma sul palo

Nella ripresa la Fiorentina alza il baricentro e aumenta la pressione. Alla mezz'ora Jimenez sfonda sulla destra e mette al centro un pallone teso che Vasquez devia nella propria porta, riaprendo la partita. I viola spingono alla ricerca del 2-2: Ndour spreca una buona occasione, mentre Bijlow chiude lo specchio a Njie. Nel finale è ancora Ndour ad andare vicinissimo al pareggio, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Il Genoa resiste fino al triplice fischio e può festeggiare il primo successo in campionato.