Ibrahimovic su Modric: "Visto l'esultanza in Milan-Napoli? Questa è passione!"

Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore e attuale Senior Advisor della proprietà del Milan di RedBird, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com nel corso del Festival di Trento. Di seguito le sue dichiarazioni, a partire da un commento su Luka Modric: "Lui è un maestro. Non gioca a calcio, è proprio il calcio. Ha fatto una carriera incredibile, a fine campionato l'anno scorso la società era convinta che mancasse esperienza. La prima scelta era quella legata all'allenatore, poi tutto il resto. Pensando all'esperienza, abbiamo pensato subito a Modric. Era uno dei pochi al Real che non si è mai infortunato l'anno scorso. Dopo Milan-Napoli si è visto benissimo chi è in quella immagine in cui esulta a fine partita. Questa è passione, identità. Lui è un maestro".

Ci è voluto un po' per convincerti ad accettare il tuo ruolo al Milan. Quali sono le 3 cose che hai chiesto?

"In riunione con Cardinale, mi ha continto dopo 6 appuntamenti. Ho chiesto 3 cose, sì: lungo termine per questa responsabilità. Poi di vincere: voglio farlo in tutto quello che faccio, è nel mio Dna. La terza è di essere me stesso, se no non mi diverto, non mi piace e non mi diverto".