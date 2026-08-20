Incredibile Lazio, problemi alle visite: sta saltando l'arrivo dello svincolato Dieng

vedi letture

Le ultime ore di certo non aiuteranno il rapporto già conflittuale tra l'ambiente Lazio e la società di Claudio Lotito. Aveva già fatto discutere la scelta di puntare sull'attacco su Bamba Dieng (26 anni, svincolato), ma l'affare in questo momento è anche fortemente a rischio. Stando a quanto raccolto da Tmw, infatti, le visite mediche alle quali si è sottoposto l'attaccante senegalese classe 2000 - svincolato dopo l'ultima esperienza in Francia con il Lorient - hanno evidenziato delle complicazioni nella zona del ginocchio.

Dieng-Lazio, le visite lasciano forti dubbi: affare verso lo stop

Ciò che è emerso dagli esami fatti a Dieng sono aspetti che non lasciano del tutto tranquilla la dirigenza dei biancocelesti, alla ricerca invece di sicurezze per un ruolo, come quello del centravanti, rimasto fin troppo scoperto ormai dai tempi dell'addio a Castellanos. Attenzione quindi, nel caso in cui dovesse essere confermata la fumata nera, al ritorno di fiamma su Pinamonti del Sassuolo. Intanto l'affare è stoppato e molto probabilmente salterà.