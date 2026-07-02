Inter beffata anche per Provedel? Sembrava fatta, ma ora Lotito respinge l'offerta

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L'Inter ha bisogno di un altro profilo esperto da affiancargli, che sia come suo vice o come concorrente per affrontare le varie competizioni

Quando ormai sembrava pura formalità il trasferimento di Ivan Provedel all'Inter rischia di complicarsi. Come riporta La Repubblica infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito, avrebbe detto di no alla proposta da 3 milioni da parte dei nerazzurri, continuando a chiederne almeno 5 per lasciarlo partire.

Inter, spunta Kepa dall'Arsenal

Insomma, a differenza di quanto si potesse chiedere non è ancora fatta per il passaggio di Provedel in nerazzurro. La posizione di Lotito, scrive il quotidiano, potrebbe addirittura spingere l'Inter su altre vie abbandonando l'affare. L'Inter potrebbe infatti virare su Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo classe '94 che all’Arsenal non trova spazio e che potrebbe lasciare i londinesi in estate.

Chi sarà il vice-Josep Martinez?

Nei giorni scorsi l'Inter ha salutato ufficialmente Yann Sommer: il portiere svizzero è arrivato al termine del proprio contratto e non proseguirà nel proprio percorso a Milano. Resta vacante dunque il posto da occupare al fianco di Josep Martinez, che di certo ora punta ad avere maggior spazio cercando di guadagnarsi i gradi da titolare. L'Inter però ha bisogno di un altro profilo esperto da affiancargli, che sia come suo vice o come concorrente per affrontare le varie competizioni nella prossima annata. Profilo che però, a quanto pare, non è detto che sia quello di Provedel.