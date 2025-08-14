Inter-Koné, già bocciato Zielinski! Gazzetta: "15 giorni per provare a piazzarlo!"

L'Inter ha messo nel mirino il centrocampista della Roma Manu Koné nell'ottica di un passaggio al 3-4-2-1. Con lo stallo nella trattativa relativa ad Ademola Lookman - per cui i meneghini hanno fissato una deadline di una settimana per la chiusura definitiva - la pista legata al francese sta dunque emergendo con forza.

L'approdo di Koné a Milano comporterebbe, inevitabilmente, l'esigenza di ridurre la portata numerica del centrocampo nerazzurro, al momento composto da ben 6 elementi (7 se si include anche Frattesi, che però potrebbe essere impiegato solo sulla trequarti). In questo senso, oltre a Kristjan Asllani, la società meneghina è alla ricerca di una soluzione in uscita anche per Piotr Zielinski.

Il polacco, giunto con le grandi aspettative dovute al rendimento da lui mostrato al Napoli, ha vissuto una prima annata in nerazzurro costellata da problemi fisici. Ecco che i meneghini, come riferito da La Gazzetta dello Sport, hanno maturato quest'orientamento: "Per evitare il sovraffollamento in mezzo, sarà necessario nei prossimi 15 giorni trovare una soluzione in uscita per Piotr Zielinski (oltre ad Asllani già formalmente fuori dal progetto)".