Inter, Lautaro prosegue i personalizzati: il punto sulle sue condizioni

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In questa fase, Lautaro proseguirà con un lavoro mirato su forza e condizione atletica, sia in palestra che sul campo.

Il Corriere dello Sport aggiorna sulle condizioni di Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, fermo dallo scorso 18 febbraio a causa di un problema muscolare al polpaccio accusato nella sfida d’andata contro il Bodø/Glimt. Nelle ultime ore l’attaccante argentino ha ripreso a lavorare parzialmente anche sul campo, alternando gli esercizi alla palestra. Dal punto di vista clinico è ormai guarito, ma continuerà ancora per qualche giorno con un programma personalizzato, almeno fino alla prossima settimana, quando rientreranno ad Appiano Gentile i compagni impegnati con le rispettive Nazionali.

Verso il rientro: obiettivo Roma

In questa fase, Lautaro proseguirà con un lavoro mirato su forza e condizione atletica, sia in palestra che sul campo, con l’intento di farsi trovare pronto per la ripresa degli allenamenti collettivi sotto la guida di Cristian Chivu. Una volta tornato in gruppo, potrà rifinire la forma fisica e puntare a una maglia da titolare già nella prossima sfida di campionato contro la Roma.