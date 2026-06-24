Inter, dopo Palestra rischio beffa anche per Solet? Insidia dalla Liga

Inter, dopo Palestra rischio beffa anche per Solet? Insidia dalla LigaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:50Serie A
di Fabio Tarantino
Solet dell'Udinese è da tempo nel mirino dell'Inter ma bisogna fare in fretta perché anche l'Atletico Madrid si sta inserendo

L’Inter torna a muoversi con attenzione sul mercato difensivo, ma sul nome di Oumar Solet si apre un nuovo scenario internazionale. Il club nerazzurro, infatti, avrebbe già una bozza di accordo con il giocatore, mentre restano ancora da definire i contatti con l’Udinese per il trasferimento. Una situazione in fase di stallo che ha attirato l’interesse di altri club europei, pronti a inserirsi nella trattativa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport con un retroscena.

Inter, occhio all'Atletico Madrid per Solet 

Nelle ultime ore, secondo quanto filtra, anche l’Atletico Madrid avrebbe iniziato a sondare il terreno per capire i margini di manovra, valutando la possibilità di un inserimento concreto. Un’eventualità che complica i piani dell’Inter, già attenta a non farsi trovare impreparata dopo alcune operazioni in uscita e in entrata. Il club nerazzurro, infatti, osserva con una certa cautela l’evoluzione della situazione anche alla luce della recente beffa con Palestra al Chelsea. 