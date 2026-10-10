Ufficiale Inter-Parma, le formazioni: out Calhanoglu e Zielinski. Le prime scelte di Gilardino

Le scelte ufficiali per Inter-Parma: Chivu lancia Esposito accanto a Thuram e lascia fuori Lautaro. Provedel deve ancora aspettare per l'esordio.

Scelte a sorpresa per Cristian Chivu nella sfida delle 18 tra Inter e Parma. In attacco spazio dal primo minuto alla coppia formata da Esposito e Thuram, con Lautaro inizialmente in panchina. Sulle corsie giocano Diouf e Dimarco, mentre a centrocampo tocca a Sucic, Calhanoglu e Mkhitaryan. Davanti a Pepo Martinez si rivede Carlos Augusto insieme a Bisseck e Pavard. Prima convocazione e panchina per Spence, mentre viene rimandato l'esordio di Provedel. Il Parma di Alberto Gilardino risponde con il 3-4-2-1 e lascia inizialmente fuori Romero. Touré e Fabbian agiranno alle spalle di Elphege.

Inter-Parma, le formazioni uffiicali

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.

PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Carboni, Keita, Sierro, Valeri; Touré, Fabbian; Elphege. Allenatore: Gilardino.