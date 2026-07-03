Ufficiale L'Inter perde un obiettivo per la fascia destra: Kayode rinnova con il Brentford

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Michael Kayode era una delle opzioni dell'Inter per il dopo-Dumfries: dopo Palestra, sfuma anche lui. Concorrenza al Napoli per Khalaili e Dodò.

Michael Kayode ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Brentford. Il terzino destro italiano, classe 2004, ha firmato un nuovo contratto con il club inglese che estende di altri due anni il precedente accordo: la nuova scadenza avrà durata fino all'estate del 2032, con opzione di rinnovo per 12 mesi ulteriori a favore delle Bees. Nominato per il premio di Giovane dell'Anno della Premier League dopo lo straordinario campionato 2025/26, ha collezionato 56 presenze in tutte le competizioni con il Brentford da quando si è trasferito dalla Fiorentina nel gennaio 2025.

Rinnovo Kayode: le reazioni

L'allenatore, Keith Andrews, ha dichiarato: "Michael ha disputato una stagione incredibile lo scorso anno. Ha incarnato tutto il buono che facciamo. La sua crescita e la sua evoluzione sono state davvero, davvero impressionanti. Michael è una persona con cui amiamo lavorare ogni singolo giorno, che si presenta con un atteggiamento molto entusiasta; è una gioia averlo intorno e allenarlo. Siamo assolutamente felicissimi che voglia restare perché amiamo averlo qui, e questo nuovo contratto è totalmente meritato". Scuola Juventus, poi passato per Gozzano e a 21 anni alla Fiorentina, debutta in Serie A nel 2023 contro il Genoa (vittoria per 4-1) e diventa titolare della prima squadra. Ha collezionato 49 presenze con la Viola – inclusa la cavalcata fino alla finale di Conference League nel 2024 – prima di trasferirsi a Londra, Kayode si è affermato come un punto fermo per tutto il 2025/26, giocando un ruolo fondamentale nel 9° posto finale conquistato dalle Bees.