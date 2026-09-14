Bologna, Ferguson: "Altro ko, siamo un po' giù. Ma ci vuole pazienza"

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Lewis Ferguson analizza il difficile avvio del Bologna dopo la sconfitta contro il Napoli e invita il gruppo ad avere pazienza e fare punti

Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli, la terza in queste prime quattro giornate di Serie A: "Siamo cambiati tanto, abbiamo perso il mister e giocatori importanti. Ci vuole pazienza, questo è il calcio. Dopo quattro partite un punto non basta per una squadra come noi. Siamo in crescita. Non ricordo benissimo ma con Motta ne vincemmo una dopo le prime sette, con Italiano addirittura una nelle prime otto. Ci crediamo, ma dobbiamo fare punti".

Cosa ti senti di dire ai nuovi nello spogliatoio?

"Siamo un bel gruppo, dobbiamo fare meglio. Ci siamo parlati, eravamo un po' giù perchè abbiamo perso un'altra partita. Gli ultimi quattro anni sono stati così, ci vuole pazienza e arriviamo".