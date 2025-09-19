Inter-Sassuolo, c'è la notizia su Frattesi e Lautaro: la probabile formazione

L'Inter domenica sera affronterà il Sassuolo dopo la gara di Champions contro l'Ajax. Darmian è tornato ad allenarsi in gruppo. Lautaro Martinez ha svolto ancora lavoro differenziato in palestra per un leggero mal di schiena che lo ha costretto a saltare il match con l'Ajax. L'argentino sarà da valutare nelle prossime ore: se sabato dovesse fare tutto il lavoro con il gruppo, allora resterebbe favorito per una maglia da titolare. Se Lautaro non dovesse recuperare, allora è pronto Pio Esposito, che ha fatto bene ad Amsterda in coppia con Thuram. Possibile occasione da titolare per Frattesi contro la sua ex squadra. Lo riporta la redazione di Sky Sport.