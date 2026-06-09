Ultim'ora Inter, non solo Solet: contatti con l'Udinese anche per un obiettivo del Napoli

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Solet e Atta nel mirino dell'Inter per l'estate. I due sono stati accostati in passato anche al calciomercato del Napoli. Le ultime

L’Inter continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione e avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi con l’Udinese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha chiesto informazioni per due profili che si sono messi in evidenza nell’ultima annata in Friuli: il difensore Oumar Solet e il centrocampista Arthur Atta. Si tratta di due giocatori considerati di prospettiva e in grado di garantire qualità e margini di crescita, caratteristiche che da tempo rientrano nei parametri seguiti dalla dirigenza interista per rinforzare la rosa.

Inter su Solet e Atta: primi contatti con l’Udinese

L’interesse per i due calciatori conferma l’attenzione dell’Inter verso il mercato italiano e verso profili già abituati al campionato di Serie A. In particolare, Atta avrebbe attirato l’interesse anche di un’altra big del calcio italiano. Il centrocampista dell’Udinese sarebbe finito nel mirino del Napoli, che starebbe monitorando la situazione in vista delle prossime finestre di mercato. Al momento non risultano trattative avanzate né offerte ufficiali, ma i sondaggi effettuati dai club rappresentano un primo passo per valutare eventuali margini di manovra.