Inter, niente Solet! Contatti interrotti, ma l'Udinese è ancora aperta a cederlo: il prezzo
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L'Inter si allontana definitivamente da Solet, che resta in uscita dall'Udinese per una cifra superiore ai 25 milioni di euro.
Si raffredda una delle piste di mercato che coinvolgono Oumar Solet. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l'Inter avrebbe interrotto i contatti con il difensore dell'Udinese ormai da una ventina di giorni, facendo di fatto uscire il francese dalla lista delle priorità del club nerazzurro in questa fase del mercato.
L'Udinese fissa il prezzo per Solet
Nonostante lo stop ai dialoghi con l'Inter, l'Udinese continua a considerare Solet un giocatore di grande valore ed è pronta ad ascoltare offerte soltanto superiori ai 25 milioni di euro. Una valutazione importante per il centrale francese, che resta uno dei difensori più apprezzati sul mercato italiano e potrebbe continuare ad attirare l'interesse di altri club nelle prossime settimane.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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