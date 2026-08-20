Inter, Spence non ancora in condizione: esordio rimandato, punta il Napoli

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Potrebbe slittare l'esordio in maglia nerazzurra di Djed Spence. È lui il profilo individuato dall'Inter per sostituire Denzel Dumfries, ma per vederlo in campo con la nuova maglia servirà ancora un po' di pazienza. Il classe 2000, pur essendo un giocatore pronto e fisicamente integro, non può ancora garantire la miglior condizione.

Quando può esordire Spence con l'Inter

Spence arriva dall'ultima partecipazione alla Coppa del Mondo con l'Inghilterra di Tuchel, motivo per cui ha iniziato le vacanze in ritardo rispetto ai compagni. Come riporta il Corriere dello Sport, anche al rientro al Tottenham ha svolto un lavoro ridotto, in attesa del trasferimento a Milano. Per questo, sul piano dell'impiego, è probabile che venga risparmiato nella gara con il Monza, puntando invece alla sfida contro il Napoli - in programma il 5 settembre, terza giornata di campionato - come obiettivo per rientrare al meglio delle proprie condizioni.