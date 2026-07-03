Juventus, Carnevali fa affari col 'suo' Sassuolo: a un passo Muharemovic, le cifre

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Appena lasciato il Sassuolo, Carnevali ha ovviamente una corsia preferenziale. E la Juventus ne approfitta per Muharemovic: affare da 36 milioni.

La Juventus alza la posta e si avvicina ancora a Tarik Muharemovic. L’operazione con il Sassuolo per il ritorno del difensore bosniaco, secondo quanto raccolto, è in chiusura. Il club bianconero ha infatti aumentato la propria offerta a 18 milioni di euro, che sostanzialmente - e anche formalmente - sono 36, perché bisogna considerare che la Vecchia Signora vanta il 50% sulla rivendita, nel caso Muharemovic venisse ceduto a un altro club. Si assottiglia ulteriormente la distanza rispetto alle richieste del club emiliano, che partiva da una valutazione del giocatore pari a 40 milioni di euro, una cifra sensibilmente avvicinata da Giovanni Carnevali, ex Sassuolo e oggi amministratore delegato e direttore generale della Juventus.

Carnevali spinge per Muharemovic alla Juventus

Proprio Carnevali, insieme al direttore sportivo Marco Ottolini, è stato uno dei principali sponsor dell'operazione, superando i dubbi iniziali di Luciano Spalletti. La chiusura dell’affare, con la relativa ufficialità, è attesa a stretto giro di posta. Per Muharemovic, come detto, si tratta di un ritorno: classe 2003, è arrivato in Italia dal Wolfsberger nel 2021, proprio alla Juve. In bianconero ha giocato per una stagione in Primavera e nelle due seguenti in Next Gen - motivo per cui può essere inserito in lista UEFA come calciatore cresciuto nel vivaio del club -, prima di trasferirsi al Sassuolo.