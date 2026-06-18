L'Atalanta insiste per Gaetano: Sarri ha già in mente il ruolo giusto per l'ex azzurro

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C'è ancora distanza Atalanta e Cagliari, ma la sensazione è con una proposta finale da 15 milioni bonus compresi possa arrivare la fumata bianca.

La nuova Atalanta inizia a muoversi. Con Cristiano Giuntoli in cabina di regia e Maurizio Sarri metronomo sul campo, la Dea riparte dai concetti tattici che vorrà proporre il nuovo allenatore e dai punti fermi dati dalle cessioni. In primis, quella di Ederson, colonna del centrocampo delle ultime stagioni. L'addio del brasiliano, oltre alla questione economica, nasconde fra le pieghe anche concetti tecnici, con Sarri che ha tutta l'intenzione di alzare il livello di qualità e di palleggio in mezzo al campo. E qua arriviamo alla trattativa calda di queste ore, quella col Cagliari per Gianluca Gaetano, centrocampista che i sardi avevano riscattato nella precedente sessione di calciomercato dal Napoli.

Gaetano, un regista per Sarri all'Atalanta

In attesa di capire quale sarà la veste tattica definitiva scelta da Sarri per la sua Atalanta, l'eventuale arrivo del classe 2000 inizia già a raccontare qualcosa. Nato trequartista, nell'ultima stagione Gaetano ha arretrato il proprio raggio d'azione su intuizione di Pisacane, giocando l'ultima parte di campionato di fatto da regista. E probabilmente sarà proprio quella la zolla che andrà ad occupare anche nella Dea, nel caso in cui le negoziazioni dovessero andare per il verso giusto. C'è ancora distanza fra le parti, ma la sensazione è con una proposta finale da 15 milioni bonus compresi possa arrivare la fumata bianca.