L'Inter travolge la Cremonese: 4-1 a San Siro e terza vittoria di fila in campionato

vedi letture

Termina sul risultato di 4-1 il match di San Siro tra Inter e Cremonese, valido per la sesta giornata di campionato. Tutto facile per la squadra di Cristian Chivu che impiega poco a tirare giù il muro degli ospiti: dopo sei minuti la sblocca Lautaro Martinez su assist di Bonny, il francese è protagonista assoluto firmando il gol del raddoppio nel primo tempo e servendo altri due assist per le reti di Dimarco e Barella nella ripresa. Nel finale sussulto degli uomini di Nicola, con Bonazzoli che segna il gol della bandiera. I nerazzurri così trovano il terzo successo consecutivo in Serie A ed il quinto considerando la Champions League.

La classifica aggiornata dopo Inter-Cremonese 4-1:

Milan 12 punti (5 partite giocate)

Napoli 12 (5)

Roma 12 (5)

Inter 12 (6)

Juventus 11 (5)

Atalanta 9 (5)

Cremonese 9 (6)

Sassuolo 9 (6)

Como 8 (5)

Bologna 7 (5)

Cagliari 7 (5)

Udinese 7 (5)

Lazio 7 (6)

Parma 5 (5)

Lecce 5 (6)

Torino 5 (6)

Fiorentina 3 (5)

Verona 3 (6)

Pisa 2 (5)

Genoa 2 (5)