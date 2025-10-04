L'Inter travolge la Cremonese: 4-1 a San Siro e terza vittoria di fila in campionato
Termina sul risultato di 4-1 il match di San Siro tra Inter e Cremonese, valido per la sesta giornata di campionato. Tutto facile per la squadra di Cristian Chivu che impiega poco a tirare giù il muro degli ospiti: dopo sei minuti la sblocca Lautaro Martinez su assist di Bonny, il francese è protagonista assoluto firmando il gol del raddoppio nel primo tempo e servendo altri due assist per le reti di Dimarco e Barella nella ripresa. Nel finale sussulto degli uomini di Nicola, con Bonazzoli che segna il gol della bandiera. I nerazzurri così trovano il terzo successo consecutivo in Serie A ed il quinto considerando la Champions League.
La classifica aggiornata dopo Inter-Cremonese 4-1:
Milan 12 punti (5 partite giocate)
Napoli 12 (5)
Roma 12 (5)
Inter 12 (6)
Juventus 11 (5)
Atalanta 9 (5)
Cremonese 9 (6)
Sassuolo 9 (6)
Como 8 (5)
Bologna 7 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 (5)
Lazio 7 (6)
Parma 5 (5)
Lecce 5 (6)
Torino 5 (6)
Fiorentina 3 (5)
Verona 3 (6)
Pisa 2 (5)
Genoa 2 (5)
