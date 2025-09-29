Foto

La classifica dopo la 5ª: Napoli raggiunto in vetta da Milan e Roma, a -1 la Juve

di Davide Baratto

Con il posticipo tra Genoa e Lazio si chiude la quinta giornata di Serie A. Il Napoli perde lo scontro diretto contro il Milan, venendo così raggiunto in vetta alla classifica, a 12 punti, dagli stessi rossoneri e dalla Roma. Ha guadagnato un punto sugli azzurri la Juventus, a quota 11, mentre l'Inter con la vittoria sul Sassuolo si piazza a meno tre.

Di seguito la classifica di Serie A dopo la quinta giornata: 
Milan 12 (5)
Napoli 12 (5)
Roma 12 (5)
Juventus 11 (5)
Inter 9 (5)
Atalanta 9 (5)
Cremonese 9 (5)
Como 8 (5)
Bologna 7 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 (5)
Lazio 6 (5)
Sassuolo 6 (5)
Parma 5 (5)
Torino 4 (5)
Fiorentina 3 (5)
Verona 3 (5)
Genoa 2 (5)
Pisa 2 (5)
Lecce 2 (5)