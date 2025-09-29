Foto La classifica dopo la 5ª: Napoli raggiunto in vetta da Milan e Roma, a -1 la Juve

Con il posticipo tra Genoa e Lazio si chiude la quinta giornata di Serie A. Il Napoli perde lo scontro diretto contro il Milan, venendo così raggiunto in vetta alla classifica, a 12 punti, dagli stessi rossoneri e dalla Roma. Ha guadagnato un punto sugli azzurri la Juventus, a quota 11, mentre l'Inter con la vittoria sul Sassuolo si piazza a meno tre.

Di seguito la classifica di Serie A dopo la quinta giornata:

Milan 12 (5)

Napoli 12 (5)

Roma 12 (5)

Juventus 11 (5)

Inter 9 (5)

Atalanta 9 (5)

Cremonese 9 (5)

Como 8 (5)

Bologna 7 (5)

Cagliari 7 (5)

Udinese 7 (5)

Lazio 6 (5)

Sassuolo 6 (5)

Parma 5 (5)

Torino 4 (5)

Fiorentina 3 (5)

Verona 3 (5)

Genoa 2 (5)

Pisa 2 (5)

Lecce 2 (5)