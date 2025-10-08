Lazio, due cessioni per finanziare i colpi: Insigne tra i nomi caldi in entrata

Dopo una sessione estiva di mercato senza nuovi acquisti, la Lazio si prepara a un gennaio più attivo, pur nel rispetto del diktat del presidente Claudio Lotito: saldo zero, ovvero acquistare solo grazie ai proventi delle cessioni. Secondo La Repubblica, i principali candidati a finanziare il mercato invernale sono Christos Mandas e Gustav Isaksen. Il portiere greco, chiuso da Provedel, è il maggiore indiziato alla partenza: nonostante la sua valutazione sia scesa a circa 18 milioni, la sua cessione garantirebbe una plusvalenza quasi totale. Isaksen, invece, potrebbe lasciare dopo l'esplosione di Cancellieri nel suo ruolo; se dovesse tornare a giocare con continuità, il suo valore potrebbe salire fino a 20-25 milioni.

In totale, le due operazioni potrebbero portare nelle casse biancocelesti circa 35-40 milioni di euro. In entrata, il ds Angelo Fabiani punta su due nomi: Lorenzo Insigne e Fabiano Parisi. L'ex Napoli, attualmente svincolato, sarebbe un’opzione solo in caso di cessione di Zaccagni, seguito dal Napoli di Conte. Altrimenti, servirà un forte pressing di Sarri per convincere la dirigenza a puntare su un giocatore di 34 anni. Più percorribile la pista Parisi, esterno sinistro della Fiorentina, classe 2000, profilo gradito a entrambe le parti e compatibile con la linea verde del club.