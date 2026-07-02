Lazio su Lucca del Napoli, ma spuntano due alternative in Serie A

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Andrea Pinamonti è legato al Sassuolo da un contratto in scadenza nel 2027, ma non ci sarebbe alcuna intenzione da parte dell’attaccante di prolungare l’accordo con il club neroverde. Il centravanti classe ’99 rappresenta uno dei profili più interessanti in vista del prossimo mercato, anche se al momento non si registrano trattative concrete ma soltanto sondaggi esplorativi. Tra le società più attente alla situazione c’è la Lazio, che sta valutando possibili rinforzi per il reparto offensivo ma che prima dovrà necessariamente operare in uscita per sbloccare nuove operazioni.

La Lazio ad esempio è interessata anche a Lucca del Napoli. Nelle ultime ore, però, il nome di Pinamonti è stato accostato a quello di Roberto Piccoli come opzioni seguite dal club biancoceleste, interessato a profili giovani ma già pronti per la Serie A.