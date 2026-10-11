Lazio-Monza, le formazioni: Gattuso cambia, Juric lancia Ngonge e Zeballos
La Lazio vuole il sorpasso. I biancocelesti, con una vittoria, si metterebbero davanti alla Roma e riprenderebbero l’Inter al primo posto. All’Olimpico arriva un Monza a caccia di punti dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite di campionato. Fischio d’inizio alle 15, affidato a Giuseppe Collu. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.
Gennaro Gattuso preferisce Doekhi a Sutalo al centro della difesa. Davanti c’è ancora Noslin al centro tra Isaksen e Zaccagni. Ivan Juric ripropone subito Ngonge e Zeballos, recuperati durante la sosta, sulla trequarti alle spalle di Varela.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Ngonge, Zeballos; Varela. Allenatore: Juric.
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