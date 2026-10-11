Roma, rosso diretto per Malen contro il Como. E tra due giornate c'è il Napoli

Donyell Malen espulso all'inizio del secondo tempo di Como-Roma. L'attaccante salterà la prossima gara e tornerà a disposizione proprio contro il Napoli.

Episodio pesante all'inizio della ripresa di Como-Roma. L'arbitro Fabbri ha mostrato il cartellino rosso diretto a Donyell Malen, lasciando i giallorossi in dieci uomini. L'ex Aston Villa è intervenuto con il piede a martello sulla gamba di Kaiki, sfiorando anche il pallone: il direttore di gara ha optato immediatamente per l'espulsione e non è stato richiamato al monitor.

Malen salta Roma-Genoa: tornerà contro il Napoli

Il rosso avrà conseguenze anche sui prossimi impegni della squadra giallorossa. Malen andrà incontro probabilmente a una giornata di squalifica e sarà quindi costretto a saltare Roma-Genoa. Se salterà anche il Napoli (in caso di due giornate di squalifica) dipenderà dal referto dell'arbitro.