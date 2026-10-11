Roma, rosso diretto per Malen contro il Como. E tra due giornate c'è il Napoli
TuttoNapoli.net
Donyell Malen espulso all'inizio del secondo tempo di Como-Roma. L'attaccante salterà la prossima gara e tornerà a disposizione proprio contro il Napoli.
Episodio pesante all'inizio della ripresa di Como-Roma. L'arbitro Fabbri ha mostrato il cartellino rosso diretto a Donyell Malen, lasciando i giallorossi in dieci uomini. L'ex Aston Villa è intervenuto con il piede a martello sulla gamba di Kaiki, sfiorando anche il pallone: il direttore di gara ha optato immediatamente per l'espulsione e non è stato richiamato al monitor.
Malen salta Roma-Genoa: tornerà contro il Napoli
Il rosso avrà conseguenze anche sui prossimi impegni della squadra giallorossa. Malen andrà incontro probabilmente a una giornata di squalifica e sarà quindi costretto a saltare Roma-Genoa. Se salterà anche il Napoli (in caso di due giornate di squalifica) dipenderà dal referto dell'arbitro.
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Serie A
Copertina LiveAllegri in conferenza: "Bisogna uccidere le partite! Rigore? Hojlund mi ha detto che De Bruyne gli aveva dato la palla..." di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
13 ott 2026 21:00
UEFA Champions League 2026-2027
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Villarreal
|Napoli
In primo piano
Da 0 a 10: De Bruyne risponde ai veri bolliti, il retroscena di Allegri, la testata di Lucca e la freccia avvelenata su Conte
Davide D'AlessioLiveNapoli-Frosinone 3-0 (29', 94' De Bruyne, 33' Lang): gli azzurri ritrovano la vittoria
Antonio NotoLobotka non ci sta: “4 gare in 17 giorni, ora 9 ravvicinate! E’ massacrante, Slovacchia ha pochi giocatori ma sono umano…”
Antonio NotoTuttonapoliHojlund, i numeri non mentono! Nel Napoli troppo isolato, con la Danimarca XG 4 volte superiori
Francesco CarboneTuttonapoli“Questo stile di gioco mi si addice di più”, De Bruyne chiaro: Allegri recepirà il messaggio?
Daniele RodiaTuttonapoliDi Lorenzo, l'abdicazione silenziosa: Kayode gli ha preso la fascia destra dell'Italia
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com