Il Napoli vince e sale al 6° posto (per ora), a -6 l'Inter: la classifica aggiornata
Il Napoli torna a vincere e sale a quota 10 punti in classifica, agganciando almeno momentaneamente Juventus e Como al sesto posto, oltre al Frosinone stesso. La distanza dalla vetta resta di sei lunghezze vista la vittoria dell'Inter nel pomeriggio.
La classifica di Serie A aggiornata dopo Napoli-Frosinone 3-0
1 - Inter 16 punti in 6 partite giocate, 18 gol fatti e 8 subiti
2 - Roma 13 punti in 5 partite giocate, 14 gol fatti e 3 subiti
3 - Lazio 13 punti in 5 partite giocate, 8 gol fatti e 3 subiti
4 - Cagliari 12 punti in 5 partite giocate, 5 gol fatti e 2 subiti
5 - Milan 11 punti in 5 partite giocate, 10 gol fatti e 4 subiti
6 - Juventus 10 punti in 5 partite giocate, 8 gol fatti e 4 subiti
7 - Como 10 punti in 5 partite giocate, 9 gol fatti e 6 subiti
8 - Napoli 10 punti in 6 partite giocate, 10 gol fatti e 6 subiti
9 - Frosinone 10 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 7 subiti
10 - Sassuolo 7 punti in 5 partite giocate, 9 gol fatti e 9 subiti
11 - Atalanta 6 punti in 5 partite giocate, 5 gol fatti e 7 subiti
12 - Lecce 6 punti in 5 partite giocate, 5 gol fatti e 10 subiti
13 - Udinese 4 punti in 5 partite giocate, 8 gol fatti e 11 subiti
14 - Torino 4 punti in 5 partite giocate, 5 gol fatti e 8 subiti
15 - Monza 4 punti in 5 partite giocate, 8 gol fatti e 12 subiti
16 - Genoa 4 punti in 6 partite giocate, 5 gol fatti e 11 subiti
17 - Parma 4 punti in 6 partite giocate, 4 gol fatti e 10 subiti
18 - Fiorentina 4 punti in 6 partite giocate, 7 gol fatti e 14 subiti
19 - Bologna 2 punti in 5 partite giocate, 3 gol fatti e 6 subiti
20 - Venezia 0 punti in 5 partite giocate, 4 gol fatti e 13 subiti
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