Foto Il Napoli vince e sale al 6° posto (per ora), a -6 l'Inter: la classifica aggiornata

Il Napoli batte 3-0 il Frosinone e sale a 10 punti, agganciando Juventus, Como e gli stessi ciociari. L’Inter resta a +6 in vetta

Il Napoli torna a vincere e sale a quota 10 punti in classifica, agganciando almeno momentaneamente Juventus e Como al sesto posto, oltre al Frosinone stesso. La distanza dalla vetta resta di sei lunghezze vista la vittoria dell'Inter nel pomeriggio.

La classifica di Serie A aggiornata dopo Napoli-Frosinone 3-0

1 - Inter 16 punti in 6 partite giocate, 18 gol fatti e 8 subiti

2 - Roma 13 punti in 5 partite giocate, 14 gol fatti e 3 subiti

3 - Lazio 13 punti in 5 partite giocate, 8 gol fatti e 3 subiti

4 - Cagliari 12 punti in 5 partite giocate, 5 gol fatti e 2 subiti

5 - Milan 11 punti in 5 partite giocate, 10 gol fatti e 4 subiti

6 - Juventus 10 punti in 5 partite giocate, 8 gol fatti e 4 subiti

7 - Como 10 punti in 5 partite giocate, 9 gol fatti e 6 subiti

8 - Napoli 10 punti in 6 partite giocate, 10 gol fatti e 6 subiti

9 - Frosinone 10 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 7 subiti

10 - Sassuolo 7 punti in 5 partite giocate, 9 gol fatti e 9 subiti

11 - Atalanta 6 punti in 5 partite giocate, 5 gol fatti e 7 subiti

12 - Lecce 6 punti in 5 partite giocate, 5 gol fatti e 10 subiti

13 - Udinese 4 punti in 5 partite giocate, 8 gol fatti e 11 subiti

14 - Torino 4 punti in 5 partite giocate, 5 gol fatti e 8 subiti

15 - Monza 4 punti in 5 partite giocate, 8 gol fatti e 12 subiti

16 - Genoa 4 punti in 6 partite giocate, 5 gol fatti e 11 subiti

17 - Parma 4 punti in 6 partite giocate, 4 gol fatti e 10 subiti

18 - Fiorentina 4 punti in 6 partite giocate, 7 gol fatti e 14 subiti

19 - Bologna 2 punti in 5 partite giocate, 3 gol fatti e 6 subiti

20 - Venezia 0 punti in 5 partite giocate, 4 gol fatti e 13 subiti