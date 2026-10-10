L'Inter è una macchina da gol: tutto facile col Parma, finisce 3-0

L’Inter non sbaglia e travolge il Parma a San Siro con un netto 3-0, salendo momentaneamente da sola in testa alla Serie A. I nerazzurri indirizzano la sfida già nel primo tempo: Sucic sblocca il risultato sfruttando il pressing alto e un errore in costruzione degli emiliani, poi Calhanoglu raddoppia dal dischetto e Thuram cala il tris con un diagonale dopo essere stato lanciato in campo aperto da Mkhitaryan. Una partita praticamente senza storia, controllata dalla squadra di Chivu già nei primi 31 minuti e poi amministrata fino al triplice fischio. Per l’Inter sono ora 18 i gol segnati nelle prime sei giornate, a conferma di un avvio estremamente prolifico.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Inter-Parma 3-0

1 - Inter 16 punti in 6 partite giocate, 18 gol fatti e 8 subiti

2 - Roma 13 punti in 5 partite giocate, 14 gol fatti e 3 subiti

3 - Lazio 13 punti in 5 partite giocate, 8 gol fatti e 3 subiti

4 - Cagliari 12 punti in 5 partite giocate, 5 gol fatti e 2 subiti

5 - Milan 11 punti in 5 partite giocate, 10 gol fatti e 4 subiti

6 - Frosinone 10 punti in 5 partite giocate, 9 gol fatti e 4 subiti

7 - Juventus 10 punti in 5 partite giocate, 8 gol fatti e 4 subiti

8 - Como 10 punti in 5 partite giocate, 9 gol fatti e 6 subiti

9 - Napoli 7 punti in 5 partite giocate, 7 gol fatti e 6 subiti

10 - Sassuolo 7 punti in 5 partite giocate, 9 gol fatti e 9 subiti

11 - Atalanta 6 punti in 5 partite giocate, 5 gol fatti e 7 subiti

12 - Lecce 6 punti in 5 partite giocate, 5 gol fatti e 10 subiti

13 - Udinese 4 punti in 5 partite giocate, 8 gol fatti e 11 subiti

14 - Torino 4 punti in 5 partite giocate, 5 gol fatti e 8 subiti

15 - Monza 4 punti in 5 partite giocate, 8 gol fatti e 12 subiti

16 - Genoa 4 punti in 6 partite giocate, 5 gol fatti e 11 subiti

17 - Parma 4 punti in 6 partite giocate, 4 gol fatti e 10 subiti

18 - Fiorentina 4 punti in 6 partite giocate, 7 gol fatti e 14 subiti

19 - Bologna 2 punti in 5 partite giocate, 3 gol fatti e 6 subiti

20 - Venezia 0 punti in 5 partite giocate, 4 gol fatti e 13 subi