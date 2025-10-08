Lazio, Sarri insiste per Insigne: la dirigenza per ora prende tempo

vedi letture

Maurizio Sarri non abbandona la sua idea per rinforzare l’attacco della Lazio: Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, attualmente svincolato dopo l’esperienza in MLS con il Toronto FC, resta il nome in cima alla lista del tecnico biancoceleste. Sarri, grande estimatore del fantasista partenopeo, continua a spingere con la società per portarlo a Formello, convinto che possa rappresentare la soluzione ideale per ridare imprevedibilità e concretezza a un reparto offensivo ancora troppo poco incisivo.

Il club, tuttavia, preferisce muoversi con cautela. La decisione finale sull’eventuale tesseramento di Insigne verrà presa nei prossimi mesi, tenendo conto sia degli aspetti economici che delle strategie per il mercato di gennaio. Resta comunque evidente la volontà di Sarri, che considera l’ex numero 24 del Napoli l’uomo giusto per dare esperienza, qualità e gol alla squadra. Un ritorno in Serie A per Insigne, dunque, non è più un’ipotesi lontana: la scelta ora spetta alla dirigenza biancoceleste, chiamata a decidere se accontentare il proprio allenatore. A scriverlo è l'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero.