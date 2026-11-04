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Serie A, gli arbitri dell'11° turno: Chiffi dirige Inter-Como

Serie A, gli arbitri dell'11° turno: Chiffi dirige Inter-ComoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:20Serie A
di Arturo Minervini
Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A, che prenderà il via venerdì 6 novembre con l'anticipo tra Venezia e Udinese. Fiorentina-Juventus sarà affidata a Colombo, mentre Chiffi arbitrerà Inter-Como e Massa dirigerà Genoa-Milan. Di Bello è stato invece designato per Roma-Sassuolo. Di seguito il quadro completo delle designazioni arbitrali.

VENEZIA – UDINESE    Venerdì 6/11 h. 20.45

SACCHI J.L.

IMPERIALE – MONDIN

IV:      BONACINA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:       PEZZUTO

CAGLIARI – FROSINONE    Sabato 7/11 h. 15.00

AYROLDI

MORO – COLAIANNI

IV:      PERRI

VAR:     MARINI

AVAR:       PRONTERA

TORINO – LECCE    Sabato 7/11 h.15.00

FELICIANI

COSTANZO – GARZELLI

IV:       CALZAVARA

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       CAMPLONE

PARMA – BOLOGNA     Sabato 7/11 h. 18.00

ZUFFERLI

TRINCHIERI – CHIAVAROLI

IV:     ARENA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     GHERSINI

ROMA – SASSUOLO    Sabato 7/11 h. 20.45

DI BELLO

PERETTI – SCATRAGLI

IV:      ABISSO

VAR:     PEZZUTO

AVAR:     GUIDA

NAPOLI – LAZIO    h. 12.30

PAIRETTO

TEGONI – PERROTTI

IV:     MARINELLI

VAR:     AURELIANO

AVAR:      MAZZOLENI

GENOA – MILAN    h. 15.00

MASSA

ALASSIO – ROSSI L.

IV:       DOVERI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     MARINI

MONZA – ATALANTA    h. 15.00

ALLEGRETTA

VECCHI – BARONE

IV:     SOZZA

VAR:      LA PENNA

AVAR:       FABBRI

INTER – COMO    h. 18.00

CHIFFI

COLAROSSI – BAHRI

IV:       MARCENARO

VAR:      PATERNA

AVAR:      GARIGLIO

FIORENTINA – JUVENTUS     h. 20.45

COLOMBO

BACCINI – CECCON

IV:     MARESCA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       MERAVIGLIA