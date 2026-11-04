Inter, grana rinnovi: da Bastoni a Thuram, quanti dossier aperti per Marotta

Giuseppe Marotta fa il punto sui rinnovi dell'Inter: accordo per prolungare con Dimarco, mentre resta da definire il futuro di Calhanoglu.

Il tema dei rinnovi torna al centro dell'attenzione in casa Inter. Prima della sfida di Champions League contro il Feyenoord, il presidente Giuseppe Marotta ha fatto il punto sulle principali situazioni contrattuali: "I rinnovi? Non siamo in situazione di ansia, c'è solo un giocatore in scadenza ed è Calhanoglu". Sul centrocampista turco, il dirigente ha aggiunto: "Con lui abbiamo un ottimo rapporto". Parole che non chiariscono ancora quale sarà il futuro del giocatore, il cui contratto terminerà nel 2027. Molto più definita, invece, la situazione di Federico Dimarco, per il quale il club ha già deciso di esercitare l'opzione di rinnovo.

Dimarco verso il prolungamento, Calhanoglu in attesa: le altre scadenze

Marotta ha confermato la volontà di blindare Federico Dimarco: "Lo considero un interista doc. Abbiamo esercitato la clausola concordata con lui, anche se sarebbe unilaterale. Ma siamo d'accordo che allungheremo il contratto durante l'anno". Per Hakan Calhanoglu, invece, resta da verificare la volontà reciproca di proseguire insieme oltre questa stagione. Tra i giocatori in scadenza nel 2027 figura anche Henrik Mkhitaryan, che compirà 38 anni a gennaio: come già accaduto in passato, la decisione potrebbe arrivare soltanto al termine dell'annata. Discorso diverso per i contratti in scadenza nel 2028, con l'Inter chiamata a programmare i rinnovi di Alessandro Bastoni, Marcus Thuram e Carlos Augusto. Sul difensore italiano circolano nuove indiscrezioni relative all'interesse del Barcellona, mentre per Thuram resta da affrontare il nodo economico, con l'attaccante poco propenso ad accettare una riduzione dell'ingaggio.