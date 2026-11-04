Milan, brutta tegola per Amorim: un titolare out tre mesi, salta anche il Napoli

Samuel Chukwueze dovrà restare ai box per i prossimi tre mesi. Tegola non da poco per il Milan e per Ruben Amorim, che ha dovuto rinunciare anche al nigeriano già dallo scorso 19 ottobre, il giorno dopo l'ultima partita in cui è sceso in campo, a San Siro contro l'Atalanta. Tra le varie gare che salterà ci sarà anche quella contro il Napoli.

Chukwueze out fino a febbraio

Conti alla mano, e dando per buona la prima previsione fatta filtrare dalla società rossonera, l'esterno potrebbe dunque rientrare il prossimo 31 gennaio quando il Milan scenderà in campo a San Siro contro la Juventus, oppure la settimana successiva nella sfida del Dall'Ara contro il Bologna. In totale, comunque vada, Chukwueze salterà almeno 16 partite, dodici di Serie A e quattro di Europa League.