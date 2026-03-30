Milan, allarme rientrato: le ultime su Rabiot in vista del Napoli

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Già Deschamps aveva chiarito che il lavoro differenziato svolto dal giocatore era frutto di semplice precauzione

Il colpo al ginocchio rimediato da Adrien Rabiot durante un allenamento con la Francia aveva inizialmente fatto scattare qualche preoccupazione in casa Milan. Tuttavia, le sensazioni emerse nelle ore successive sono risultate decisamente positive, come riportato anche da MilanNews.it. Il centrocampista ha dato segnali incoraggianti e dallo staff della nazionale francese sono arrivate conferme rassicuranti.

Già Deschamps aveva chiarito che il lavoro differenziato svolto dal giocatore era frutto di semplice precauzione, anche perché dopo i 90 minuti disputati contro il Brasile era previsto un turno di riposo. In piena sintonia con il Milan, la gestione è stata improntata alla massima prudenza.

Rabiot resta un elemento chiave per il finale di stagione rossonero e Allegri punta ad averlo al top della condizione per la sfida di Pasquetta contro il Napoli.