Milan-Boniface, Gazzetta boccia l'affare: "Quanti infortuni! E' un coro di no..."
Il Milan attende il suo rinforzo. La formazione rossonera ha messo a segno in queste ore l’innesto di Victor Boniface. Si è deciso di puntare sul calciatore di proprietà del Bayer Leverkusen ma a tenere banco ci sono le sue condizioni fisiche. La cartella clinica del nigeriano è pesante, fatta da due rotture del crociato più qualche infortunio muscolare fastidioso che l'hanno costretto a saltare oltre 100 partite nelle ultime stagioni.
Questo, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, alimenta lo scetticismo dei tifosi sulla sua resa in campo. Decisive, scrive il quotidiano, gli accertamenti clinici prima della firma sul contratto. Ed è proprio questo fattore fisico che ha portato La Gazzetta dello Sport a bocciare questo tipo di operazione, con tanto di titolo "Boniface, un coro di no",
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro