Milan, Gabbia a parte anche oggi: le ultime su Leao

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La squadra rossonera si allenerà anche domani, prima di godere di tre giorni di riposo; la ripresa completa dei lavori è prevista per mercoledì 1 aprile.

Allenamento mattutino a Milanello per il Milan, naturalmente privo dei nazionali impegnati con le rispettive selezioni. Matteo Gabbia, in fase di recupero dall’operazione di inizio marzo per un’ernia inguinale, ha continuato a lavorare a parte, mentre era assente Rafael Leao.

Recupero e programmi di allenamento

Leao si trova in Portogallo per controlli fisici dopo una riacutizzazione del dolore all’adduttore e proseguirà lì il suo percorso di recupero prima di fare rientro a Milano la prossima settimana. Nel frattempo, gli altri giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri hanno svolto esercitazioni sul campo e tiri in porta, come riportato da Milannews.it. La squadra rossonera si allenerà anche domani, prima di godere di tre giorni di riposo; la ripresa completa dei lavori è prevista per mercoledì 1 aprile.