Milan, Gabbia in forte dubbio per Napoli: oggi allenamento congiunto
Si apprende la redazione di MilanNews.it che nella giornata di oggi, a Milanello, la squadra rossonera ha lavorato regolarmente sul campo seguendo il programma previsto. L’unica eccezione è stata rappresentata da Matteo Gabbia, che ha continuato il proprio percorso di recupero a causa di un problema all’inguine: una situazione che, con ogni probabilità, lo terrà fuori anche per la trasferta di Napoli.
Allenamento congiunto e focus su Gimenez
Nel dettaglio, la squadra guidata da Massimiliano Allegri ha condiviso il campo centrale di Milanello con il Milan Futuro allenato da Massimo Oddo, prendendo parte a un allenamento congiunto. Questa sgambata in famiglia ha offerto l’occasione per valutare le condizioni di Santiago Gimenez, tornato a disposizione in vista della sfida contro il Torino e attualmente impegnato nel ritrovare la migliore forma fisica.
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