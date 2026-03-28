Milan, Gabbia in forte dubbio per Napoli: oggi allenamento congiunto

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La squadra guidata da Massimiliano Allegri ha condiviso il campo centrale di Milanello con il Milan Futuro allenato da Massimo Oddo.

Si apprende la redazione di MilanNews.it che nella giornata di oggi, a Milanello, la squadra rossonera ha lavorato regolarmente sul campo seguendo il programma previsto. L’unica eccezione è stata rappresentata da Matteo Gabbia, che ha continuato il proprio percorso di recupero a causa di un problema all’inguine: una situazione che, con ogni probabilità, lo terrà fuori anche per la trasferta di Napoli.

Allenamento congiunto e focus su Gimenez

Nel dettaglio, la squadra guidata da Massimiliano Allegri ha condiviso il campo centrale di Milanello con il Milan Futuro allenato da Massimo Oddo, prendendo parte a un allenamento congiunto. Questa sgambata in famiglia ha offerto l’occasione per valutare le condizioni di Santiago Gimenez, tornato a disposizione in vista della sfida contro il Torino e attualmente impegnato nel ritrovare la migliore forma fisica.