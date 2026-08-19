Milan-Leao, incontro con Mendes: fissato prezzo per l'addio. Offerta Galatasaray non basta

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Milan e Mendes discutono il futuro di Leao: servono circa 60 milioni per convincere i rossoneri.

Il futuro di Rafael Leao resta uno dei temi principali delle ultime battute del mercato del Milan. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella giornata di oggi a Casa Milan si è svolto un incontro tra la dirigenza rossonera e il rappresentante dell'attaccante portoghese, alla presenza anche di Jorge Mendes. Il club ha ribadito la propria valutazione: per Leao servono circa 60 milioni di euro, anche se potrebbe essere presa in considerazione una formula da 50 milioni più bonus. Una cifra che testimonia come il Milan non abbia intenzione di concedere sconti per il proprio attaccante.

Galatasaray su Leao, offerti oltre 40 milioni: il Milan non apre

Negli ultimi giorni il Galatasaray avrebbe manifestato la disponibilità a investire più di 40 milioni di euro, ma il vertice odierno non avrebbe prodotto aperture da parte del Milan. La società turca sta quindi lavorando contemporaneamente su altre soluzioni per rinforzare l'attacco. I rossoneri confidano che Mendes possa individuare una possibile destinazione nelle ultime giornate di mercato, con la Premier League tra gli scenari da tenere sotto osservazione. La posizione del Milan rimane comunque netta: Leao non deve essere ceduto a tutti i costi e partirà soltanto davanti a una proposta considerata adeguata.