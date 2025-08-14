Milan, Leao: "Kean qui? Magari, insieme faremmo paura e mangeremmo tutti!"

vedi letture

L'attaccante del Milan Rafa Leao ha lanciato sul web un nome nuovo per l'attacco rossonero. Tutto è avvenuto durante una diretta su Twitch del numero 10 del Milan, a cui un utente ha chiesto: "Perché non porti Kean in live?", si legge nell'articolo di Sportmediaset.

Rafa e Moise sono infatti grandi amici e pronta è arrivata la risposta di Leao: "Magari... Anche al Milan! Voglio molto bene a Moise, è mio fratello e insieme in campo faremmo paura. Ci mangeremmo tutti". Insomma, se non è un invito ufficiale per venire al Milan, poco ci manca. Va detto che la dirigenza rossonera è impegnata sì nella ricerca di un attaccante, ma gli sforzi al momento sono tutti sulla trattativa con Hojlund. Allo stesso tempo, il rinnovo di contratto tra Kean e la Fiorentina tarda ad arrivare e il tecnico del Milan Allegri ha sempre apprezzato l'attaccante azzurro sin dai tempi della Juventus.