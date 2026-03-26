Milan, Leao resta in Portogallo per curarsi: lavora per il Napoli

Milan, Leao resta in Portogallo per curarsi: lavora per il NapoliTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:20Serie A
di Arturo Minervini
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Rafael Leão è rientrato in Portogallo per sottoporsi a controlli dopo il problema all’adduttore

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Rafael Leão è rientrato in Portogallo per sottoporsi a controlli dopo il problema all’adduttore. In accordo con il club, l’attaccante resterà nei primi giorni di trattamento lontano da Milano, con un rientro previsto verosimilmente nel corso della prossima settimana (il match col Napoli si giocherà il 6 aprile).

Niente Nazionale, ma neanche Milan
 

Leão non prenderà parte agli impegni del Portogallo, atteso dalle amichevoli contro Città del Messico e Stati Uniti in preparazione al Mondiale, essendo stato escluso dalle convocazioni del ct Roberto Martínez. Allo stesso tempo, però, il Milan non potrà contare su di lui durante la sosta: una situazione diversa rispetto a quanto inizialmente ipotizzato.