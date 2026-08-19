Ufficiale Milan, ecco il super-colpo Diego Moreira: operazione fino a 70 milioni!

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Milan, ufficiale Diego Moreira dallo Strasburgo: contratto fino al 2031 e maglia numero 22.

Il Milan piazza un altro importante colpo di mercato e ufficializza l'acquisto di Diego Moreira dallo Strasburgo. L'esterno belga classe 2004 arriva a titolo definitivo per un'operazione complessiva stimata tra 65 e 70 milioni di euro, considerando parte fissa e bonus. Il club rossonero ha annunciato: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Diego Moreira dallo Strasburgo. L'esterno belga ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22". Cresciuto tra Standard Liegi e Benfica, Moreira ha successivamente vestito le maglie di Chelsea, Olympique Lione e Strasburgo, affermandosi in Francia prima del trasferimento a Milano.

Moreira si presenta al Milan: "Parli di titoli, storia e grandi campioni"

Dopo l'ufficialità, Moreira ha raccontato le proprie emozioni per l'inizio dell'avventura rossonera: "Sono emozionato e anche un po' incredulo, perché quando parli del Milan parli di titoli, di storia e di tutti i grandi campioni che hanno giocato qui. È un grande club: sai cosa si aspettano da te e credo che questo sia il momento giusto per arrivare qui. Per me è molto importante che le persone capiscano che sono un ragazzo a cui piace scherzare, ma anche estremamente concentrato e che, in campo, dà tutto per i compagni, per i tifosi e per il club. Questo non cambierà mai, perché fa parte di me fin da quando ero piccolo". Il belga ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22 nella sua nuova esperienza con il Milan.