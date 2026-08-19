Ufficiale Milan, tesoretto Reijnders: la cessione all'Al Qadsiah fa scattare ricco bonus

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Reijnders all'Al Qadsiah fa felice il Milan: scattano 14 milioni di bonus dal Manchester City.

Il trasferimento di Tijjani Reijnders all'Al Qadsiah porta un'importante conseguenza economica anche per il Milan. I rossoneri avevano ceduto il centrocampista olandese al Manchester City nel 2025 per quasi 55 milioni di euro, ai quali erano stati aggiunti bonus variabili fino a un massimo di 14 milioni. Nell'accordo era stata però inserita una clausola particolare: in caso di cessione del giocatore da parte del City prima della naturale scadenza del contratto nel 2030, il Milan avrebbe maturato il diritto a incassare tutti i bonus previsti, indipendentemente dal raggiungimento delle altre condizioni.

Reijnders all'Al Qadsiah, il Milan incassa tutti i 14 milioni di bonus

Con il passaggio di Reijnders all'Al Qadsiah, quella clausola è diventata quindi decisiva per le casse rossonere. Il Milan incasserà tutti i 14 milioni di euro di bonus inseriti nell'operazione con il Manchester City, facendo salire il valore complessivo della cessione a una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Un affare particolarmente redditizio anche sotto il profilo contabile: il trasferimento dell'olandese aveva già generato una plusvalenza di quasi 42 milioni nell'ultimo bilancio, dato che dovrà ora essere aggiornato alla luce del nuovo incasso.