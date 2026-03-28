Nico Paz incanta anche l'Argentina: punizione strepitosa, primo gol in nazionale

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Sotto la pioggia della Bombonera, è Nico Paz a prendersi i riflettori nella vittoria dell’Argentina contro la Mauritania.

Sotto la pioggia della Bombonera, è Nico Paz a prendersi i riflettori nella vittoria dell’Argentina contro la Mauritania. Il talento del Como ha lasciato il segno con una prestazione di qualità, impreziosita dal suo primo gol con la Selección. La squadra di Scaloni ha iniziato con grande intensità, aggredendo alto e controllando il gioco, anche se è mancata lucidità negli ultimi metri. Il vantaggio è arrivato con Enzo Fernández, al termine di un’azione ben costruita sulla destra.

Il momento più atteso, però, porta la firma di Paz: una punizione calciata con grande tecnica, sopra la barriera, con un effetto preciso che non ha lasciato scampo al portiere. Un’esecuzione perfetta che ha acceso lo stadio e certificato il talento del classe 2004. Nella ripresa spazio anche ai big, ma il ritmo cala e la Mauritania cresce, trovando il gol nel finale. Resta però la serata di Nico Paz, sempre più protagonista.