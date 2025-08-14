Non solo Raspadori, l'Atletico punta Nico della Juve: si lavora per chiudere

L'Atletico Madrid continua a fare spesa in Italia. Dopo Ruggeri in difesa e Raspadori in attacco, ora il club spagnolo avrebbe messo nel mirino Nico Gonzalez della Juventus. Ne parla su X il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano: "L'Atlético Madrid avvia i colloqui per ingaggiare Nico González dalla Juventus. Le discussioni sono iniziate per un possibile accordo e potrebbe trattarsi di un trasferimento definitivo, colloqui iniziali in corso. Potrebbe sbloccare l'arrivo di un nuovo esterno per la Juve se l'affare Nico si concretizza".