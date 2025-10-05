Nonostante super Caprile, l'Udinese riprende il Cagliari: il lunch match finisce pari

Udinese e Cagliari pareggiano 1-1 alla “Dacia Arena” nel lunch match della 6ª giornata di Serie A. I friulani partono meglio e colpiscono un palo con Zaniolo dopo otto minuti, ma a passare in vantaggio sono i sardi grazie a Borrelli, bravo a sfruttare una deviazione di Adopo. L’Udinese reagisce con forza, costruendo diverse occasioni, ma trova sulla sua strada un Caprile in giornata di grazia. Nel finale di primo tempo i bianconeri colpiscono anche un secondo palo con Atta, restando sotto all’intervallo.

Nella ripresa i padroni di casa continuano a spingere e al 58’ trovano il meritato pareggio con Kabasele, rapido a ribadire in rete dopo una mischia in area. La squadra di Runjaic sfiora più volte il gol del sorpasso, in particolare con Zaniolo che da due passi spara alto. Nel recupero, clamoroso errore anche di Bayo, che calcia sopra la traversa a porta praticamente vuota. Il match si chiude così sull’1-1: un punto prezioso per il Cagliari, mentre l’Udinese spreca una grande occasione per tornare alla vittoria.