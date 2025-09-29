Ufficiale Parma-Torino, le formazioni: Baroni conferma due ex azzurri dal 1'

Sarà un Parma molto spregiudicato quello che scenderà in campo per la sfida casalinga al Torino di Baroni, con il giovane Britschgi, in gol in Coppa Italia, e Oristanio in campo dal primo minuto: nel 3-4-3 del tecnico spagnolo trova spazio Suzuki tra i pali, poi Delprato, Circati e Ndiaye nella difesa a tre, con lo svizzero a destra e Valeri a sinistra nel ruolo di fluidificanti. Bernabè e Keita agiranno come centrocampisti puri, mentre Oristanio e Cutrone saranno ai lati del solito Pellegrino. Queste le formazioni ufficiali di Parma-Torino:

PARMA (3-4-3): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Oristanio, Pellegrino, Cutrone.

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Estevez, Almqvist, Lovik, Begic, Sorensen, Ordonez, Djuric, Troilo, Trabucchi, Plicco.

Allenatore: Carlos Cuesta

TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Casadei, Asllani, Nkounkou; Ngonge, Vlasic; Simeone.

A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Aboukhlal, Pedersen, Adams, Bembèlé, Biraghi, Tameze, Gineitis, Zapata, Nije.

Allenatore: Marco Baroni