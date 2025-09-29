Ufficiale

Parma-Torino, le formazioni: Baroni conferma due ex azzurri dal 1'TuttoNapoli.net
Oggi alle 17:41Serie A
di Pierpaolo Matrone

Sarà un Parma molto spregiudicato quello che scenderà in campo per la sfida casalinga al Torino di Baroni, con il giovane Britschgi, in gol in Coppa Italia, e Oristanio in campo dal primo minuto: nel 3-4-3 del tecnico spagnolo trova spazio Suzuki tra i pali, poi Delprato, Circati e Ndiaye nella difesa a tre, con lo svizzero a destra e Valeri a sinistra nel ruolo di fluidificanti. Bernabè e Keita agiranno come centrocampisti puri, mentre Oristanio e Cutrone saranno ai lati del solito Pellegrino. Queste le formazioni ufficiali di Parma-Torino: 

PARMA (3-4-3): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Oristanio, Pellegrino, Cutrone.
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Estevez, Almqvist, Lovik, Begic, Sorensen, Ordonez, Djuric, Troilo, Trabucchi, Plicco. 
Allenatore: Carlos Cuesta

TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Casadei, Asllani, Nkounkou; Ngonge, Vlasic; Simeone.
A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Aboukhlal, Pedersen, Adams, Bembèlé, Biraghi, Tameze, Gineitis, Zapata, Nije. 
Allenatore: Marco Baroni